A Pretty Odd Bunny est un jeu de plateforme furtif dans lequel vous incarnez un lapin qui chasse et mange secrètement des cochons. Chaque niveau comporte un cochon que vous devez attraper sans être vu par les autres membres de votre communauté de lapins. Sautez, accroupissez-vous, cachez-vous derrière les buissons, passez sous les troncs d'arbres et faites tout ce qui est en votre pouvoir pour garder votre alimentation secrète. Jouez à des dizaines de niveaux colorés mais dangereux dans différents mondes uniques, collectez des pièces cachées, débloquez des défis et des surprises supplémentaires et amusez-vous ! Pouvez-vous manger tous les cochons et récupérer toutes les pièces secrètes dans A Pretty Odd Bunny ? A Pretty Odd Bunny est créé par AJ Ordaz. Il s'agit de leur premier jeu sur Poki ! Vous pouvez jouer gratuitement à A Pretty Odd Bunny sur Poki. A Pretty Odd Bunny peut être joué sur votre ordinateur et sur vos appareils mobiles comme les téléphones et les tablettes.

Site Web : poki.com

