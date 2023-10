Protégez votre pays dans Military Wars Warfare ! Ce jeu multijoueur 3D propose des batailles Delta contre Recon. Vous pouvez participer à des combats Capture the Flag, Free-for-All, Control Points et Team Deathmatch. Participez à des fusillades passionnées dans Desert Village et Frost Town !

Site Web : poki.com

