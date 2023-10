Brutal.io est un jeu en ligne du créateur de Wings.io. Rejoignez ce jeu de physique 2D intelligent et jouez en temps réel avec des millions de joueurs à travers le monde. Contrôlez votre voiture et lancez votre fléau contre d'autres joueurs. Facile à jouer, difficile à maîtriser. Cliquez pour libérer votre fléau et cliquez à nouveau pour le récupérer. Les sentinelles vertes vous voleront de l'énergie si vous êtes trop distrait. Le gameplay de Brutal.io repose sur de la physique 2D pure. Après un certain temps de jeu, vous commencerez à développer vos propres stratégies intelligentes pour attraper vos ennemis, que ce soit en les écrasant contre un mur, en les attendant à l'entrée de la zone centrale ou en les surprenant au milieu entre votre voiture et votre fléau.

Site Web : brutal.io

