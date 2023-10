Bouncy Catapult est un jeu de physique créé par Anvil Games. Mettez vos compétences à l'épreuve dans Bouncy Catapult ! Utilisez la balançoire pour sauter aussi haut que possible et frappez tous les blocs pour avancer entre des dizaines de niveaux passionnants. Faites un clic gauche avec votre souris le long de la balançoire violette inférieure de l'écran pour être mis sous tension et sauter. Anvil Games a créé Bouncy Catapult. C'est leur premier jeu sur Poki.

