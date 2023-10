Nugget Royale est un véritable jeu de bataille royale dans lequel vous devez devenir le seul poulet survivant ! Vous êtes en route vers la destination finale mais il existe un moyen de sortir de là : écartez tous les autres poulets pour être sûr de ne pas finir dans la machine. Gardez à l'esprit qu'un seul poussin survit, vous devrez donc repousser les autres... Nugget Royale est également connu sous le nom de nuggetroyale.io et vous jouez dans une arène contre 80 autres concurrents en ligne. Vous pouvez jouer à Nugget Royale en ligne pendant gratuit sur Poki.W/A/S/D - Move aroundSpace - JumpPelican Party est une équipe de deux créateurs basés à Rotterdam, aux Pays-Bas. Jurgen crée les visuels des jeux. Les mécanismes du jeu sont développés par Jesper (the End). Ils ont également créé Splix.io et Ducklings.io.

