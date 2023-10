Bomber Royale est un jeu de bataille royale 3D en ligne créé par NadGames. Offrant à la fois des modes solo et multijoueur avec une action fantastique en temps réel, Bomber Royale propose des matchs passionnants qui vous épateront. Lancez une bombe et poussez-la vers vos adversaires et attendez qu'elle explose au bon moment. Détruisez les caisses et les objets dans votre environnement pour reconstituer votre arsenal et récupérer des objets bonus. Vous pouvez même utiliser votre monnaie du jeu pour débloquer de nouveaux skins. Allez-y et jouez, ce jeu est une bombe ! Déplacer - WASD ou touches fléchées Lâcher la bombe - Barre d'espace Pousser la bombe - Bouton gauche de la souris Bomber Royale a été créé par NadGames. Découvrez leurs autres jeux passionnants sur Poki : Combat Online, Combat Reloaded, Combat Reloaded 2, PixWars 2 et Rebels Clash.

Site Web : poki.com

