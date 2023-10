Sushi Party est un jeu de serpent de style Kawaii. Vous êtes dans une arène avec d'autres serpents et le but est de les faire tomber sur vous. Plus votre serpent mange de sushi, plus il grandit. Sushi Snake est basé sur le Kawaii, la culture japonaise de la gentillesse. Ces serpents sont peut-être parmi les serpents les plus mignons que vous ayez jamais vu ! Curseur - moveLMB - accélérer Terminarch Games est une collaboration de deux développeurs basés aux Pays-Bas. Ils développaient des jeux flash, mais comme cette époque touche à sa fin, ils ont décidé de passer aux développements HTML5, avec des liens étroits avec le domaine flash. Ils ont également créé JollyWorld, Scary Maze et Slime Maker.

