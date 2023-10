Jelly Venture est un jeu de plateforme dans lequel vous incarnez un métamorphe qui souhaite retrouver son chien. Vous avez la capacité de vous transformer en gelée et de vous lancer quand vous le souhaitez. Votre personnage courra automatiquement vers l'avant, vous devez faire glisser votre doigt ou le curseur de votre souris sur la zone de jeu, puis relâcher pour sauter et coller à une surface. Vous avez également la possibilité de vous faufiler à travers des ouvertures et des tunnels très étroits. Mais un grand pouvoir implique de grandes responsabilités, et vous pouvez vous retrouver dans des situations délicates si vous ne faites pas attention ! Afin de descendre d'une plate-forme sur laquelle vous êtes coincé, vous devez vous éjecter de la plate-forme et atterrir sur une autre plate-forme sûre. Évitez les pointes, les pièges, l'eau et autres dangers environnementaux. Collectez des pièces et des étoiles pour pouvoir les dépenser en skins sympas et en options de personnalisation. Il existe différents mondes avec leur atmosphère visuelle unique. Êtes-vous prêt à explorer tous les mondes de Jelly Venture ? Jelly Venture est créé par Terminarch Games. Ils proposent d'autres jeux d'arcade et d'adresse multijoueurs amusants sur Poki : JollyWorld, sushi-party, Mechabots, Scary Maze, Slime Maker. Jelly Venture vous permet de contrôler le Youtuber Jelly alors qu'il se lance dans une quête pour retrouver son adorable chiot Nala. Découvrez ses derniers messages, tweets et musique. Vous pouvez jouer à Jelly Venture gratuitement sur Poki. Jelly Venture peut être joué sur votre ordinateur et sur vos appareils mobiles comme les téléphones et les tablettes.

Site Web : poki.com

