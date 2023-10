JollyWorld est un jeu de sport sandbox créé par Terminarch Games. Prenez votre moto préférée, sautez dans l'un des nombreux niveaux générés par les utilisateurs et plongez-vous dans des mondes uniques remplis d'action, pleins de dangers et de surprises ! Vous êtes à la merci des règles de la physique et vous devez les respecter scrupuleusement si vous voulez survivre. Maintenez votre équilibre sur le vélo, roulez ou sautez à travers les obstacles sans vous blesser. Vous disposerez même d'outils comme le grappin ou le Skippyball pour vous aider tout au long du parcours. Chaque niveau est différent en termes de zone, d'obstacles et d'objectifs, JollyWorld est donc comme une centaine de jeux différents regroupés en un seul ! N'oubliez pas de changer votre avatar, d'explorer et de voter pour les niveaux créés par d'autres joueurs, et d'essayer l'éditeur pour créer votre propre niveau ! Cliquez sur le bouton « Jouer » dans le menu principal, puis sélectionnez l'un des niveaux qui apparaîtra ensuite. .Ride - WASD ou touches fléchéesSauter - ZTourner - Barre d'espaceJollyWorld a été créé par Terminarch Games. Jouez à leurs autres jeux addictifs sur Poki : Sushi Party, Mechabots, Slime Maker et Scary Maze

Site Web : poki.com

