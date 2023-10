Gagnez toutes les épreuves olympiques dans Olly's Medal Run ! Ce défi sportif combine plusieurs activités des Jeux Olympiques d'été. Votre athlète vedette peut courir vite, franchir des obstacles et nager à des vitesses record. Après avoir couru dans la zone suivante, vous devez terminer un tout nouvel événement ! Essayez de gagner les matchs impromptus de boxe et de football pour continuer à collecter de l'or. Ensuite, choisissez un nouvel uniforme et gagnez des médailles pour un autre pays. Il y a tellement de façons de remporter la victoire !

Site Web : poki.com

