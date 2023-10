Sautez de tuile en tuile et évitez de tomber jusqu'à la mort, tout en heurtant constamment d'autres joueurs dans TileFall.io. Dans ce jeu de plateforme inspiré d'un autre jeu de société populaire, les tuiles disparaissent sous vos pieds dès que vous marchez dessus. Les fans de Among Us jouent ensemble en ligne pour découvrir leur titre préféré d'une nouvelle manière. Courez et sautez aussi vite que possible pour rester au niveau le plus longtemps possible, avant de tomber à un étage inférieur. Serez-vous l'un des rares joueurs à réussir à garder son sang-froid et à rester au sommet jusqu'à la fin du tour ?

Site Web : tilefall.io

