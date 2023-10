Retro Bowl est un jeu de football de style américain créé par New Star Games. Êtes-vous prêt à mener votre équipe de rêve vers la victoire ? Soyez le patron de votre franchise NFL, élargissez votre liste, occupez-vous de vos tâches de presse pour garder votre équipe et vos fans heureux. Les innombrables façons de personnaliser votre équipe et votre stratégie garantiront que le jeu ne deviendra jamais répétitif ou ennuyeux. Vous pouvez même modifier le nom, le maillot ou l'emplacement de chaque joueur ! Avec l'aide de l'agence gratuite, vous pouvez facilement améliorer ou reconstruire votre équipe à votre guise. Retro Bowl offre le mélange parfait de contrôle et de jeu automatique, vous ne pourrez donc pas lâcher ce magnifique jeu de gestion d'équipe au style rétro ! Parviendrez-vous à réussir et à mener votre équipe jusqu'au prix ultime ? Retro Bowl peut être joué sur votre PC. Et depuis la mise à jour 2021 de Retro Bowl, vous pouvez y jouer sur le Web en utilisant votre téléphone mobile et votre tablette !Naviguer - Souris / TrackpadSélectionner - LMBRetro Bowl est créé par New Star Games Ltd. Il s'agit de leur premier jeu sur Poki !Retro Bowl peut être joué en ligne et hors ligne !Oui, Retro Bowl peut être joué en utilisant votre appareil mobile sur Poki !Dans Retro Bowl, vous jouez en attaque et non en défense. Cela signifie non seulement que construire une attaque de qualité est plus important que construire une bonne défense, mais cela signifie également qu'aucune position défensive individuelle n'est plus importante qu'une autre position défensive. Cliquez sur le cercle bleu sous le joueur. Pendant que vous courez, vous pouvez vous déplacer de haut en bas d'un simple geste de glissement. Vous pouvez changer d'équipe dans Retro Bowl. Lorsque vous changez d'équipe dans Retro Bowl, vous pouvez raisonnablement vous attendre à ce que l'équipe dans laquelle vous changez soit en aussi mauvaise forme que l'équipe avec laquelle vous avez commencé votre carrière, quelles que soient les notes affichées par cette équipe. Le plafond salarial dans Retro Bowl commence à 200 millions de dollars !Le moyen le plus sûr de jouer au Retro Bowl et à d'autres jeux avec vos amis sur Poki.no.Vous pouvez jouer au Retro Bowl sur votre ordinateur, vos téléphones mobiles et vos tablettes ici sur Poki.

Site Web : poki.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Retro Bowl. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.