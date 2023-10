Basketball FRVR est un jeu de tir au panier de basket-ball simple et facile à apprendre, mais incroyablement amusant. Jouez aussi longtemps que vous le pouvez et obtenez des points bonus en ne touchant pas le bord. Le jeu n'a pas de limite de temps, mais le panier mobile constitue un défi pour les joueurs expérimentés. Caractéristiques du basket-ball FRVR : - Commandes amusantes et faciles - Excellente physique d'arcade - De superbes graphismes - Conception sonore et musique incroyables

Site Web : basketball.frvr.com

