Jouez à Super Sus -Who Is The Impostor en ligne gratuitement avec le cloud mobile now.gg. Super Sus est le jeu d'action à déduction sociale de PIProductions qui vous fera dormir toute la nuit ! Pour retrouver les coupables, utilisez vos talents de déduction sociale et de tromperie, et persuadez les autres membres de votre équipage de vous croire ! Jouez en ligne avec jusqu'à neuf autres personnes réelles et tentez de déchiffrer le mystère des imposteurs. Pour vous rapprocher de l'identité des imposteurs, effectuez des missions d'enquête. Mais attention : les imposteurs font partie du groupe et ne reculeront devant rien pour « tuer » l'équipage !

Site Web : now.gg

