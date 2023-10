Amogus.Fun est un jeu de déduction sociale gratuit. Il s'agit essentiellement de Among Us mais en 3D et dans le navigateur. Il y a des coéquipiers et des imposteurs. Les coéquipiers doivent exécuter les imposteurs pour gagner. Les imposteurs doivent tuer les coéquipiers pour gagner.

Site Web : amogus.fun

