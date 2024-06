Gérez et passez facilement d'un compte à l'autre et d'une application à l'autre sans changer de navigateur.

Stickman Run est un jeu de plateforme amusant dans lequel vous participez à une course imparable ! Le gameplay de base semble très simple, tout ce que vous avez à faire est de vous préparer et d'appuyer pour sauter ! Sautez par-dessus l'écart et faites attention à toutes sortes d'obstacles ! Effectuez des cascades sympas comme des sauts de mur et évitez les ennemis qui tentent de vous abattre. N'oubliez pas de collecter des pièces en cours de route pour débloquer divers skins mignons. Plus vous jouez, mieux vous devenez ! Pouvez-vous courir vers le succès d’un seul coup ?

Site Web : poki.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Stickman Run. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.