Fast Typer 3 est un jeu de frappe amusant dans lequel vous pouvez montrer vos compétences au clavier à vos amis ! Tapez autant de mots que possible avant la fin du chronomètre. Pour jouer à ce jeu, essayez de taper rapidement tous les mots que vous voyez à l'écran et assurez-vous de ne faire aucune erreur. Obtenez une séquence de six mots consécutifs pour gagner plus de temps et taper ! Eidosk est un développeur de jeux spécialisé dans les jeux éducatifs et basés sur les compétences. Découvrez d'autres jeux créés par Eidosk : Fast Typer et Fast Typer 2.

Site Web : poki.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Fast Typer 3. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.