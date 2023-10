Bearsus est un jeu d'action dans lequel vous incarnez un ours bagarreur affrontant d'autres ours dans diverses arènes de combat. Combattez facilement grâce au système de commande classique et insupportablement simple à deux boutons ! Choisissez parmi 8 ours de lutte jouables avec des mouvements mélangés et assortis, afin que vous puissiez créer votre propre style unique. Aiguisez vos griffes et sautez dans le mode Arcade où vous affrontez 5 grizzlis et débloquez de nouveaux combattants et des Pawlettes de couleur. Vous pouvez également jouer contre un furrend en mode 2 joueurs. Si vous voulez un défi encore plus grand, vous pouvez également essayer le mode sans fin dans lequel votre santé est conservée du tour précédent. Êtes-vous assez fort pour devenir le champion de la forêt en utilisant vos mains d'ours ? Bearsus est développé par ARF Games en 2022. C'est leur premier jeu sur Poki ! Vous pouvez jouer à Bearsus gratuitement sur Poki. Bearsus est jouable sur votre ordinateur et votre mobile appareils tels que les téléphones et les tablettes.

Site Web : poki.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Bearsus. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.