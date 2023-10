Duck Life 4

Élevez un canard pour devenir un coureur professionnel ! Vous pouvez choisir un œuf à éclore et personnaliser son apparence. L'entraîneur de course à pied peut vous aider à améliorer vos statistiques de vitesse, d'endurance et de réaction. Lorsque votre canard est prêt, participez à des tournois de course !

Site Web : poki.com

