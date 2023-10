Hipster vs Rockers est un jeu d'habillage dans lequel vous pouvez choisir d'habiller les hipsters ou les rockers ! N'oubliez pas de prendre une photo à la fin. À propos du créateur : Hipster vs Rockers a été créé par Go Panda Games. Il s'agit de leur cinquième jeu sur Poki après Baby Race Galaxy, Funny Rescue Zookeeper, Funny Nose Surgery et Creative Puzzle !

Site Web : poki.com

