Dino Game est un jeu de course sans fin initialement intégré à Google Chrome. Le jeu a été ajouté comme œuf de Pâques à Google Chrome en 2014 pour divertir les utilisateurs lorsqu'il n'y a pas d'Internet disponible. Le jeu – surnommé Chrome Dino – mettant en scène un t-rex, est joué par plus de 270 millions de joueurs chaque mois. Vous pouvez jouer au jeu Dinosaur sur Poki en plein écran, cette fois également lorsque vous êtes en ligne. Dino Game est également appelé Dinosaur Game, T-Rex Game, Dino Dun, Chrome Dino, No Internet Game ou Google Dinosaur Game. Vous pouvez jouer au jeu en ligne gratuitement sur un PC, un téléphone mobile ou une tablette. Vous démarrez le jeu en cliquant une fois sur la barre d'espace de votre clavier, sur l'onglet mobile, le dinosaure. Évitez les obstacles en sautant par-dessus à l'aide de la barre d'espace ou en appuyant sur. Vous avez alors atteint le score maximum. Après avoir atteint ce score, il revient à 0. Le jeu a été créé par Edward Jung, Sébastien Gabriel et Alan Bettes, tous membres de l'équipe Chrome UX en 2014.

