Subway Surfers est un jeu de course sans fin classique. Vous incarnez Jake, qui surfe dans le métro et tente d'échapper à l'inspecteur grincheux et à son chien. Vous devrez éviter les trains, les tramways, les obstacles et bien plus encore pour aller aussi loin que possible dans ce jeu de course sans fin. Collectez des pièces pour débloquer des bonus et des équipements spéciaux pour vous aider à aller plus loin à chaque fois dans Subway Surfers. De plus, les pièces peuvent être utilisées pour débloquer différents personnages et plateaux. Avec vos clés, vous pouvez personnaliser les personnages et améliorer vos hoverboards avec des pouvoirs spéciaux. N'oubliez pas de compléter les récompenses, car elles vous remettent les clés. Dans « MyTour », vous pouvez collecter des récompenses en complétant des chasses aux mots quotidiennes. Vous pouvez également y trouver des missions. Subway Surfers a été créé par Kiloo et Sybo en 2012. Et à ce jour, c'est l'un des jeux en ligne les plus populaires ! Subway Surfers est passé au HTML5, vous pouvez donc jouer au jeu maintenant sur votre téléphone mobile et votre tablette en ligne dans votre navigateur exclusivement sur Poki . À côté de cela, vous pouvez toujours jouer à Subway Surfers sur votre PC. Vous pouvez jouer au jeu gratuitement sans le télécharger. Si vous êtes intéressé par des jeux similaires à Subway Surfers, jetez un œil à nos jeux de course à pied. Profitez du surf ici sur Poki ! Le Subway Surfers World Tour continue à Singapour ! Admirez les magnifiques jardins de la baie, surfez à travers la magnifique statue du Merlion dans le parc près du quartier des affaires animé, respirez profondément en traversant la magnifique nature des jardins botaniques tandis que le Singapore Flyer domine au loin. Vous jouez à ce jeu sur Poki en utilisant votre clavier : Oui ! Vous pouvez jouer au jeu gratuitement dans votre navigateur sans avoir à télécharger le jeu. Jouez à Subway Surfers en utilisant votre clavier et votre souris. Vous pouvez même accéder au mode plein écran sur votre PC. Subway Surfers est créé par Kiloo et Sybo, basés au Danemark. Subway Surfers a atteint un record de 1,8 milliard de téléchargements selon Sybo Games (2021).

