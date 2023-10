Bow Mania est un jeu dans lequel vous devez tirer sur les pommes de la tête des gens. Vous devez tirer sur autant de pommes que possible sans manquer une seule flèche pour obtenir un meilleur score. Plus votre séquence est longue, plus votre score est élevé, mais aussi plus votre prochain coup sera difficile. Il existe des variations de hauteur et de distance dont vous devez tenir compte. Le jeu a été développé par Gametornado et il s'agit du 5ème jeu de la série Short Life, Short Ride, Lucky Life et Parkour Jump. créateur qui, outre cette série Short Life, a également créé Rio Rex, l-a-rex, ny-rex, london-rex et Death Chase.

Site Web : poki.com

