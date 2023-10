Rally Point 4 est un jeu de course automobile en 3D créé par XFormGames. Testez votre performance sur des pistes extrêmes ! Choisissez votre voiture préférée et partez pour une expérience de conduite extrême dans Rally Point 4 ! Ce jeu consiste à obtenir les scores les plus rapides dans un délai imparti. Utilisez vos compétences de pilotage, dérivez dans les virages de la route et accélérez le tout en utilisant votre nitro boost. Mais ne surchauffez pas votre moteur ! Réaliser des records de temps vous donnera accès à de nouvelles voitures et de nouveaux circuits. Alors allez-y et conduisez votre voiture préférée jusqu'à la ligne d'arrivée ! Pilotage - WASD ou touches fléchées Réinitialisation - RPause - Esc ou PNitro - Espace ou ZDrift - Maj gauche ou XRally Point 4 est créé par XFormGames. Ils ont d'autres jeux de voitures sur Poki : Rally Point 3, Go Kart Go ! Ultra ! et Burnin' Rubber 5 XS

Site Web : poki.com

