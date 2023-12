Gérez et passez facilement d'un compte à l'autre et d'une application à l'autre sans changer de navigateur.

Level Devil est un jeu de plateforme avec une touche méchante. Le but est simple ; arrivez à la porte à la fin du niveau pour gagner, mais ce n'est pas aussi facile qu'il y paraît... Des trous peuvent apparaître de nulle part, des pointes peuvent bouger de manière inattendue et des plafonds peuvent vous tomber dessus pendant que vous avancez. les nombreux niveaux différents. Un faux pas et c'est la fin du jeu. Vous devrez garder votre sang-froid, vous attendre à l'inattendu et surtout : ne pas vous mettre en colère. Pouvez-vous traverser ces niveaux infernaux et battre Level Devil ?

Site Web : poki.com

