Hydro Storm 2 est un jeu de course de jet ski en 3D dans lequel vous devez arriver en première place parmi des adversaires dangereux. Dans un monde post-apocalyptique et des villes en ruine, votre seul ami est votre jet ski armé. Éliminez les autres coureurs avant qu'ils ne vous abattent et ne prennent de l'ampleur. Déclenchez les power-ups que vous obtenez le long de la piste de course et utilisez-les à votre avantage. Relevez des défis tels que Metro Mayhem, Harboring Destruction, River Ruckus et bien plus encore. Méfiez-vous des mines marines explosives et essayez de saisir une fusée pour tuer vos ennemis instantanément. Avez-vous ce qu'il faut pour relever tous les défis en premier ?Votre jet ski est équipé d'armes intégrées et vous pouvez également récupérer plus de power-ups pendant la course.Hydro Storm 2 possède six villes apocalpytiques.Effectuez des cascades pour obtenez des augmentations de vitesse temporaires.Hydro Storm 2 est créé par XFormGames le 22 septembre 2014. Jouez à leurs autres jeux sur Poki : Rhino Rush Stampede, Gladiator True Story, rally-point-4, Rally Point 3, Go Kart Go ! Ultra ! et Burnin' Rubber 5 XS

