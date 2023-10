Rhino Rush Stampede est un jeu de course dans lequel vous aidez le petit rhinocéros bleu à se frayer un chemin à travers une jungle dangereuse pour trouver les fruits les plus délicieux. Vous devez collecter autant de fruits que possible afin de pouvoir les dépenser pour des améliorations amusantes et puissantes telles que des gadgets, des véhicules, des animaux de compagnie, des compagnons et même des améliorations pour votre rhinocéros comme le double saut. Boostez votre bousculade avec des buffs temporaires comme le piment super fort qui vous permet de franchir les obstacles et de rendre cette aventure amusante ! Assurez-vous de partager votre meilleur score avec vos amis et voyez s'ils peuvent vous battre ! Récupérez des fruits et visitez le magasin du chaman pour acheter des améliorations. Il y a une collection de chapeaux idiots à essayer. Jump - W ou UpDash - S, D , Down ou RightRhino Rush Stampede est créé par XFormGames. Jouez à leurs autres jeux sur Poki : Gladiator True Story, rally-point-4, Rally Point 3, Go Kart Go ! Ultra ! et Burnin' Rubber 5 XS

Site Web : poki.com

