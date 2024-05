Gérez et passez facilement d'un compte à l'autre et d'une application à l'autre sans changer de navigateur.

Goober Royale est un jeu de bataille royale qui propose un gameplay en solo et en équipe. Dans ce jeu bourré d'action, vous incarnez un petit goober avec un jetpack et un lance-roquettes. Vous pouvez tenter votre chance dans le mode de jeu Battle Royal où vous devez vous battre contre tous les autres Goobers pour gagner, ou faire équipe avec jusqu'à 3 de vos amis pour remporter la victoire sur les autres. Utilisez une variété d'armes différentes telles que des armes nucléaires et des grenades pour lutter contre vos ennemis. Alors, parviendrez-vous à décrocher la première place dans cette compétition intense ?

Site Web : poki.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Goober Royale. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.