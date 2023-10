Smoots Tennis First Serve est un jeu de tennis en 3D créé par Kaneda Games. Choisissez parmi une grande variété de personnages, défiez vos amis et vivez toute l'émotion d'un match de tennis dans ce jeu aux graphismes 3D stylisés ! Assurez-vous de frapper et de renvoyer toutes les balles que votre adversaire vous lance, marquez des points et couronnez-vous vainqueur du match ! par Kaneda Games. Ils sont également les créateurs de Smoots Pinball Zombie sur Poki !

