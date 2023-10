Product Hunt est un site américain qui permet aux utilisateurs de partager et de découvrir de nouveaux produits. Le site, fondé par Ryan Hoover en novembre 2013, est soutenu par Y Combinator. Les utilisateurs soumettent des produits, qui sont répertoriés sous un format linéaire par jour. Le site comprend un système de commentaires et un système de vote similaire à Hacker News ou Reddit. Les produits ayant obtenu le plus de votes arrivent en tête de la liste de chaque jour. Les produits sont organisés en quatre catégories ; produits technologiques (applications web, applications mobiles, produits matériels, etc.), jeux (PC, web, applications mobiles), livres et podcasts. Une soumission nécessite simplement un titre de produit, une URL et un slogan. Depuis 2016, selon Hoover, le site Web a permis la découverte de plus de 100 millions de produits répartis dans 50 000 entreprises. Le site comprend également une liste de diffusion quotidienne qui envoie les « chasses » (produits) technologiques les plus avancées d'hier, ainsi qu'une collection en vedette. . Une version du résumé est également disponible pour les jeux et les livres. Product Hunt est également disponible sous forme d'application iOS, d'application macOS, d'application Android et d'extension Google Chrome. Le siège social de la société est à San Francisco. En novembre 2016, AngelList a acquis Product Hunt pour 20 millions de dollars.

Site Web : producthunt.com

