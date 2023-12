ElectionBuddy est une plateforme cloud moderne de vote et de réunion qui permet aux associations, syndicats, organisations à but non lucratif, groupes religieux, associations de propriétaires, universités et écoles primaires et secondaires de rationaliser leurs votes. Il offre aux organisations le moyen le plus sûr, le plus efficace et le plus flexible de mener virtuellement des votes et des élections en toute confiance et transparence. ElectionBuddy a organisé plus de 132 000 élections avec 19 millions d'électeurs.

Site Web : electionbuddy.com

