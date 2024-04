RandomPicker est une solution en ligne qui aide les entreprises et les organisations à but non lucratif à organiser des tirages au sort, des tirages au sort et des cadeaux aléatoires, sécurisés et impartiaux, comprenant des poids d'entrée, un module d'événement en direct, une API, un générateur de nombres aléatoires et des tirages sportifs, ainsi qu'un cryptage des données et une sécurité SSL.

Catégories :

Site Web : randompicker.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à RandomPicker. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.