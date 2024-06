Gérez et passez facilement d'un compte à l'autre et d'une application à l'autre sans changer de navigateur.

Trade Show Prize Co (TSPC) se spécialise dans les cadeaux d'événements en direct simples, rationalisés et abordables. Cette plateforme offre un emplacement central pour la mise en place, l'exécution et le suivi des tirages au sort que vous organisez sur votre stand de salon professionnel. Suivez facilement la progression des cadeaux, exportez instantanément des prospects et accédez aux dossiers de conformité pour satisfaire votre équipe juridique. Le meilleur de tous? TSPC vous libère de la recherche des gagnants et de la remise des prix !

Site Web : tradeshowprize.co

