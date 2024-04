Sweep est la plateforme de gestion des données sur le développement durable. Son logiciel leader du marché, basé sur l'IA, aide les organisations à comprendre toutes les données extra-financières de leur activité et de leur chaîne de valeur afin de gérer les exigences croissantes en matière de divulgation et de prendre des mesures pour atteindre leurs objectifs commerciaux durables. Cofondée par Rachel Delacour, Yannick Chaze et Raphael Guller, Sweep s'associe à des entreprises, des PME et des institutions financières du monde entier, avec des clients tels que L'Oréal, Lacoste et Hewlett Packard. Sweep est certifié B Corp et membre de la Carbon Pricing Leadership Coalition de la Banque mondiale, de France Invest et de l’International Emissions Trading Association.

