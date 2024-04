Gérez et passez facilement d'un compte à l'autre et d'une application à l'autre sans changer de navigateur.

Fyre est un outil marketing créé spécifiquement pour l'industrie de la blockchain. Basé sur le protocole Hypersign et les informations d'identification personnelles et sociales, Fyre permet aux entreprises de développer des adeptes de niveau culte grâce à des promotions explosives en temps réel à l'aide d'explosions sur les réseaux sociaux, de tirages au sort, de concours, de programmes de parrainage, etc. Il est conforme au Web3 et repose sur le cryptage par clé publique. Fyre vous aide à créer en toute sécurité des « communautés résilientes et fiables ». Avec Fyre, les projets blockchain peuvent organiser des événements communautaires tels que : * Jouez pour gagner * Tirages au sort * Cadeaux * Compétitions * Largages aériens * Concours MEME/Autocollants * Activités de développement communautaire * Campagnes personnalisées

Site Web : fyre.id

