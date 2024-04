PromoSimple est une application Web qui fournit aux sites Web, aux marques et aux blogs des solutions simples pour créer, gérer et synthétiser des données pour des cadeaux, des tirages au sort et des concours en ligne. L'objectif principal de PromoSimple est de permettre aux entreprises de fidéliser et de développer aussi facilement que possible leurs bases de clients respectives grâce au marketing d'autorisation via l'utilisation de cadeaux et de promotions. Les clients de PromoSimple peuvent créer des formulaires d'inscription personnalisés pour organiser des promotions qui augmentent les likes sur Facebook et Instagram, les mentions et les suivis sur Twitter, les abonnés par e-mail et une grande variété d'actions supplémentaires. PromoSimple est efficace, accessible, efficient et facile à utiliser.

Catégories :

Site Web : promosimple.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à PromoSimple. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.