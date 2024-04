Gérez et passez facilement d'un compte à l'autre et d'une application à l'autre sans changer de navigateur.

La technologie de pointe de Strutta connecte les marques à leurs consommateurs cibles grâce à de puissantes promotions sociales. Les outils Strutta permettent aux agences, aux marques et aux développeurs de créer et de gérer facilement des concours et des tirages au sort interactifs. Strutta a réalisé des promotions primées pour les plus grandes agences internationales, les entreprises Fortune 500 et les petites entreprises. Les clients incluent Microsoft, AirBNB, Edelman, Comcast, Dove, Coca-Cola et Shutterfly.

Site Web : strutta.com

