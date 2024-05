ONES.com construit une plate-forme tout-en-un avec des produits de gestion du développement logiciel conçus pour des performances et une disponibilité élevées, qui aide les équipes et les entreprises du monde entier à publier leurs logiciels plus rapidement et mieux. ONES Project, ONES Wiki et ONES TestCase couvrent tout le cycle de vie du développement logiciel pour rationaliser les projets, aligner le processus d'assurance qualité et gérer les connaissances de l'équipe.

