Bimsync by Catenda donne vie à vos données de construction dans une plateforme de collaboration basée sur le cloud couvrant tout le cycle de vie du bâtiment. Continuez votre expérience de collaboration fluide dans Bimsync au-delà du bureau de conception ou de chantier sur votre appareil mobile. Bimsync gère les informations de votre projet depuis le début jusqu'au transfert et au-delà, garantissant la conservation des données et des connaissances tout au long de toutes les phases du projet.

Site Web : bimsync.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Bimsync. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.