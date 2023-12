Gérez et passez facilement d'un compte à l'autre et d'une application à l'autre sans changer de navigateur.

Un outil de gestion de projet qui peut être adapté à vos processus pour vous aider à livrer d'excellents produits. Suivez les projets et les tâches, utilisez des tableaux agiles, planifiez des sprints et des versions, conservez une base de connaissances, travaillez avec des rapports et des tableaux de bord, créez des flux de travail qui suivent vos processus métier. Ne forcez plus jamais votre processus à s'adapter aux limites d'un outil. Contrairement à d’autres outils de gestion de projet, YouTrack peut être personnalisé selon vos besoins !

Site Web : jetbrains.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à YouTrack. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.