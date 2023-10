Gestion de projet pour les équipes logicielles. Collaborez plus rapidement grâce aux tâches, au chat et aux flux de travail flexibles. Sprints, jalons, versions, priorités, rapports de bogues, feuille de route, journal des modifications et bien plus encore.

Site Web : height.app

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Height. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.