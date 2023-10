✔Logiciel de gestion de projet simple pour les équipes informatiques basé sur des outils Agile Scrum : ✔Listes de tâches et suivi du temps avec tableau Kanban, ✔Planification de feuille de route et sprints avec backlog, etc.

Site Web : accounts.hygger.io

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Hygger. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.