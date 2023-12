Vous aider à économiser du temps, de l'argent et à éviter les frustrations avec Coretal. Rationalisez vos processus avec la plateforme de gestion d'entreprise de base. Coretal - coretal.co - est la plateforme innovante tout-en-un à partir de laquelle gérer votre entreprise ; y compris la gestion de projet, la facturation, les propositions, le CRM, l'assistance et la billetterie, le calendrier, la planification et bien plus encore. Nous construisons la plate-forme incontournable pour les besoins fondamentaux de votre entreprise. Vous économisez du temps, de l'argent et du stress. Ayez toujours une vue d’ensemble de votre entreprise grâce à notre tableau de bord et nos widgets. Planches - Flexibles. Personnalisable. Puissant. Créez, configurez et gérez des tableaux à votre manière. Tableaux de tâches, tableaux de projets, tableaux pour suivre les processus. Des conseils pour gérer le personnel. Des tableaux pour toute solution ou problème. Reliez les tableaux aux projets. Avoir des conseils d’administration indépendants. Vraiment, le choix vous appartient. Projets - Suivez les projets en un seul endroit avec des briefs, des tâches, des échéanciers, un suivi du temps, des conversations, des décisions, des factures, des propositions et des contrats. Factures - Envoyez, suivez et soyez payé en utilisant notre fonction de factures. Personnes - Enregistrez vos contacts et gardez une trace de vos interactions et communications avec eux.

Site Web : coretal.co

