Disroot Project Board

Un outil de gestion de projet. Le tableau de projet de Disroot est un outil de gestion de projet optimisé par Taiga, fonctionnant avec une méthodologie agile à l'esprit. Il crée un aperçu clair et visuel de l’état actuel de votre projet pour toutes les personnes impliquées. Cela rend la planification très facile et vous permet, à vous et à votre équipe, de rester concentrés sur les tâches. Créez simplement un projet, invitez les membres de votre groupe, créez des tâches et inscrivez-les au tableau. Décidez qui assumera la responsabilité des tâches, suivez les progrès, commentez, décidez et voyez votre projet prospérer.

Site Web : board.disroot.org

