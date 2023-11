Upwave est une plateforme visuelle pour collaborer sur des projets, des portefeuilles et des tâches quotidiennes. Visualisez vos projets avec différentes vues, notamment un tableau, un tableau, une chronologie et un calendrier. Surveillez l’état et la progression de tous vos projets à partir de l’aperçu du portefeuille. Suivez le temps, définissez des estimations et créez des feuilles de temps. Impliquez facilement et en toute sécurité des collaborateurs externes. L’interface intuitive et conviviale permet d’impliquer facilement tout le monde – aucune formation supplémentaire n’est nécessaire.

Site Web : accounts.upwave.io

