sharesuite

Planifier, contrôler et suivre les projets. Vous avez la possibilité de créer un diagramme de Gantt où vous pouvez visualiser le plan de structure de votre projet. Il affiche les tâches, les processus, les dépendances, les jalons et bien plus encore. Le degré d'achèvement de votre projet sera automatiquement calculé en fonction de l'avancement de chaque tâche. Vous pouvez donc définir vos budgets individuellement pour des périodes spécifiques et différentes catégories de coûts. Gardez à tout moment une vue d’ensemble du succès du projet.

