Avec clocko:do, le temps travaille désormais pour vous. Vous et vos collaborateurs enregistrez en ligne les heures de travail et les temps de projet de manière rapide, simple et fiable. Évaluez les temps enregistrés selon vos critères en quelques clics de souris pour vous concentrer sur les projets rentables et planifier des budgets précis. Les rapports flexibles révèlent des projets et des services non rentables. Les feuilles de temps générées automatiquement vous permettent de facturer vos clients plus rapidement et avec plus de précision.

Site Web : clockodo.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à clocko:do. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.