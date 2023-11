Rendre les connaissances de l’entreprise disponibles et exploitables à tout moment. Des études montrent que les employés passent 2 heures chaque jour à rechercher des informations. Seulement pour pouvoir accomplir leur travail. C’est maintenant le bon moment pour donner à vos équipes les moyens d’utiliser ce temps pour ce qui compte. Elium offre une source fiable et flexible pour partager et enrichir les connaissances de l'entreprise. Cela permet de rationaliser le processus de prise de décision, d’améliorer la collaboration et la capacité d’innover.

