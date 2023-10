STARS est un tableau Kanban numérique pour la gestion de projet. Il possède une interface glisser-déposer et de riches fonctionnalités de collaboration. Chaque carte du tableau Kanban transmet des informations critiques sur le projet, notamment la priorité, la propriété, le statut et les délais. Les chefs de projet peuvent utiliser la visionneuse de chronologie et l'analyseur de charge de travail pour déterminer rapidement la santé globale d'un projet et les éventuels goulots d'étranglement.

Site Web : stellarvelocity.com

