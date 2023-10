UpDiagram est l'outil collaboratif gratuit de gestion de projet dont le but est d'offrir le meilleur service jamais créé à chacun. UpDiagram fournit plusieurs vues de travail (Grille, Kanban, Mindmap, Calendrier, Chronologie) et de nombreuses fonctionnalités collaboratives dynamiques, notamment l'attribution de tâches, un rapport récapitulatif quotidien, des mises à jour en direct, un chat d'intégration, etc. De plus, Updiagram s'adapte à différents secteurs et de nombreux modèles gratuits sont disponibles.

Site Web : updiagram.com

